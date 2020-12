¡Regresó Durantula! Kevin Durant volvió tras meses de inactividad por lesión

Luego de sufrir una rotura del tendón de Aquiles en las finales de 2019, y perderse toda la temporada 19/20, Kevin Durant regresó a las duelas en el arranque de la pretemporada de los Brooklyn Nets y ya puso a más de uno a temblar en la NBA.

Apenas unos segundos le bastaron a Durantula para demostrar que ha regresado en gran forma, pues con un movimiento dejó plantado a los defensas de Washington Wizards en el duelo.

Los Brooklyn Nets son favoritos para contender al título de la NBA como en la campaña anterior, con la diferencia de que ahora sí cuentan con Durant en sus filas.

The comeback is on.



?? 15 points in the preseason debut for @KDTrey5 ?? pic.twitter.com/tPywmhuTIN