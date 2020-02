Justifica Mohamed la falta de triunfos por un tema psicológico

El argentino Antonio Mohamed, entrenador del campeón del fútbol mexicano, Monterrey, reconoció este viernes que la razón por la cual su equipo aún no gana en el Clausura 2020 pasa por un tema psicológico más que por lo físico.

"El problema del mal arranque no es físico. Corremos la misma distancia, pero no con la misma intensidad. Hay un tema psicológico que le sucede a cualquier persona. Lo máximo que puede aspirar un equipo en la Liga MX es ser campeón y jugar el Mundialito y a nosotros nos pasó todo en una semana y a los 15 días ya estábamos jugando otra vez la Liga", expuso en conferencia.



Mohamed agregó que a raíz de conseguir estos logros, el Monterrey llegó a su punto máximo y les ha costado visualizar los objetivos del Clausura 2020 y por ello el partido de la sexta jornada ante Bravos de Juárez el sábado será fundamental para retomar el camino.



"No es normal lo que sucede en el fútbol mexicano. En cualquier Liga del mundo, cuando un equipo sale campeón, la Liga para dos meses el torneo, se rearma todo, haces una pretemporada y arrancas de vuelta, acá se arrancó uno nuevo con equipos que venían más preparados y más descansados que Monterrey", comentó Mohamed.



Los Rayados se ubican en el último puesto de la clasificación producto de dos empates y tres derrotas en los cinco partidos del torneo. Juárez es tercero con 10 unidades y mantiene una racha de tres victorias consecutivas.



"Perdimos con Querétaro de último minuto, empatamos con Necaxa de último minuto y León nos anotó en el último minuto del medio tiempo, todos (errores) psicológicos que nos jugaron en contra", complementó el estratega argentino.



Sobre la evolución de la lesión centrocampista argentino Matías Kranevitter sufrida en la ida de los cuartos de final de Copa MX ante Santos, Mohamed aseguró que el exjugador del Zenit se concentrará para el partido ante Juárez y evaluarán convocarlo.



El entrenador de Monterrey expresó que el traspaso de Rodolfo Pizarro al Inter de Miami de la MLS desconcentró a la plantilla y los tomó por sorpresa.



"El traspaso de Rodolfo generó una distracción, pero eso no lo tenemos que buscar como justificativo para no haber ganado un partido de los dos que tuvimos esta semana. Lo de Rodolfo fue algo que no esperábamos, nos trastoca el armado del equipo", dijo.