Jürgen Damm, nuevo refuerzo de Atlanta United

ESTADOS UNIDOS.- A pocos días de que regrese el fútbol en Norteamérica, el atacante mexicano Jürgen Damm confirmó su llegada al Atlanta United, equipo perteneciente a la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Con un divertido vídeo de TikTok, Damm mostró las playeras de los equipos con los que ha jugado; inició con Estudiantes Tecos, Pachuca, Tigres, Selección Mexicana y culminó con la casa del Atlanta United.

He´s a winner, he´s electric and now he´s a member of the 5-Stripes.



Welcome to the ATL, @jurgendammr25 ??



DETAILS: https://t.co/uhPcVHqVhm pic.twitter.com/41LX3q2vI6