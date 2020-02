Jürgen Damm anuncia que se va de Tigres

Debido a que busca mayor continuidad como jugador, el volante ofensivo Jürgen Damm anunció su salida de los Tigres de la UANL, aunque no dio más detalles.

"Lo mejor es en junio tomar otro camino y no hay más que agradecimiento para esta institución. Cumpliré mi contrato, traté de dar lo mejor de mi, siempre traté de ser un profesional y lo que uno busca es tener más continuidad, me dieron oportunidades y no respondí.

"No voy a contestar a dónde, no voy a hablar más, le hice saber a la directiva que no renovaría, mi tema no es económico, nunca pedí más dinero", indico el jugador.

Se debe recordar que Damm estaría en negociaciones con un equipo de la MLS, por lo que se espera en breve se dé a conocer cuál será su nuevo destino.