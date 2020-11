Julio Urías quiere escribir su historia; Campeón visita Nuevo León

Monterrey.- El lanzador mexicano, Campeón con los Dodgers de Los Ángeles, Julio Urías, no quiso entrar en polémicas sobres las comparaciones que hacen de él con Valenzuela, sino al contrario, llenó de elogios al ´Toro´.

"Valenzuela, hay que decir para todos los mexicanos y en especial para los beisbolistas, es una historia que jamás se va a igualar, Fernando sólo va a haber uno", dijo el nacido en Culiacán.

Urías Acosta quien estuvo en la reinauguración del campo de beisbol infantil Sierra Madre en San Pedro, dijo también que: "Si Dios me da un Campeonato, si me da bendiciones así, ni modo que le diga que no, tengo que aceptarlas, y si las comparaciones llegan, eso lo dejo en segundo plano, yo quiero hacer mi propia historia, mi propia carrera".

Sobre su actualidad, el serpentinero comentó que desde la semana pasada está trabajando en su preparación para la siguiente temporada de Grandes Ligas.