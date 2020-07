Volverá al ring con sus hijos

La leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, planea regresar al ring para el próximo viernes 25 de septiembre para una nueva exhibición con Jorge ´Travieso´ Arce, y aunque no es un hecho, le encantaría compartir el ring, por última vez, con sus hijos Julio César Jr. y Omar, a manera de despedida.

Chávez volverá al ring prácticamente 15 años después de su último combate profesional, aunque no será la primera ocasión en que desempolva los guantes. De hecho, han sido ya cuatro las exhibiciones que ha ofrecido JC en los años recientes, primero con Mario 'Azabache' Martínez, luego con su amigo René Pineda y las dos recientes contra 'Travieso' Arce.

Julio César Chávez Jr. se encuentra en un proceso para apelar la suspensión que le aplicó la Comisión Atlética de Nevada desde el año pasado, y que se vio suspendida debido a que ganó un proceso legal para su pelea ante Daniel Jacobs de diciembre pasado. La suspensión es por negarse a hacer un examen antidopaje el año pasado en California.

Omar Chávez no pelea desde junio de 2019, cuando le derrotó Oziel Santoyo por decisión en Cancún. Para Omar, con tres derrotas en sus últimas cinco salidas al ring, las cosas no han pintado bien, y JC espera darle un nuevo empujón para ver si hay éxito en lo que le resta de carrera.

"Fíjate que no recuerdo si hemos estado alguna vez los tres en el ring, creo que alguna vez estuvimos Julio y yo peleando profesional y Omar con una exhibición o mis dos hijos dando una exhibición, pero no recuerdo, de cualquier forma sería muy especial para mí compartir con ellos el ring por última vez, ojalá se pueda concretar, pero si no, estamos listos para darle clases de nuevo al 'Travieso'", destacó el tricampeón.