Julio César Chávez Jr. expresa que 'la mujer es el sexo débil' y le llueven críticas

Tal parece que al boxeador Julio César Chávez Jr. se le está haciendo costumbre opinar sobre temas políticos y/o sociales, sin embargo, terminan poniéndolo en medio de la polémica.

Ahora, el hijo mayor de Julio César Chávez, utilizó sus redes sociales para opinar sobre los feminicidios y la violencia contra las mujeres en México.

Al comienzo sus palabras parecían enviar un mensaje positivo al expresar que no se atrevería a golpear a una mujer.

Sin embargo, el resto de su mensaje no fue bien recibido por algunos usuarios de las redes sociales que lo criticaron por expresar que 'la mujer sigue más frágil que el hombre'.

"Siempre he querido hablar de que el abuso hacia la mujer, los golpes, para mí eso es algo que no debe ser bien visto a nivel mundial. Para mí la mujer sigue más frágil que el hombre y yo como boxeador no me atrevería a golpear a una".

Y reiteró al decir que la mujer 'no terminan de ser el sexo débil'.

"La mujer sigue siendo, por más que sigan avanzando, no terminan de ser el sexo débil. Dicen que como que hay más feminicidios, eso no interesa, pero se me hace muy abusón de un hombre pegarle a una mujer", dijo el púgil.

No es la primera vez que Julio César Chávez Jr. se ve envuelto en la polémica por sus declaraciones.