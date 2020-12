¡Llegó el día! Comienza la pretemporada de la NBA con estos duelazos

Uno de los días más esperados por los aficionados del básquetbol ha llegado: la NBA regresa con los partidos de pretemporada que enmarcan la víspera del arranque de la campaña 20/21 ofreciendo partidos de gran interés.

La cartelera de este viernes abre con dos duelos a las 6 pm (tiempo de México):

El primero, entre Detroit Pistons y New York Knicks, que en apariencia no suena al mejor encuentro para la apertura pero que pueden dar gratas sorpresas, tomando en cuenta que los de la Gran Manzana han generado expectativas luego de un Draft exitoso.

The biggest stage welcomes you, @obitoppin1 ! #NewYorkForever pic.twitter.com/hgsCVkDcwF

A la par, en Atlanta se llevará a cabo el juego Orlando Magic vs Hawks, siendo estos últimos los que más interés generan.

A las 7 de la noche los Bulls recibirán a los Rockets, que llegarán mermados tras la salida de Russell Westbrook y la polémica semana de James Harden, quien no ha entrenado con el equipo aún. Por su parte, los de Chicago han sido considerados por varios expertos como un equipo que puede dar sorpresa, y seguramente querrán arrancar con buenas sensaciones.

It´s been 276 days since we´ve tweeted this...



IT´S GAME DAY CHICAGO! pic.twitter.com/P4qSqOvjSR