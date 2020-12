¡Que siempre sí! Juan Toscano se queda con los Golden State Warriors

A pesar de que apenas hace un par de días se anunciaba que el mexico-americano Juan Toscano-Anderson había sido liberado de su contrato con los Golden State Warriors, esta mañana la franquicia californiana anunció que siempre sí mantendrán en sus filas al ex de Fuerza Regia.

Sin embargo, su relación laboral se dará por medio de un "Two-way contracto" o "Contrato dual"; esto significa que el jugador será enviado a la G League, que es la liga de desarrollo de la NBA donde participan las filiales de las principales franquicias.

The Warriors have signed forward Juan Toscano-Anderson to a two-way contract.



Juan appeared in 13 games last season, averaging 5.3 points, 4.0 rebounds, 2.0 assists and 1.00 steals in 20.9 minutes.



The roster is now at 17 players, with Juan and Nico on two-way contracts. pic.twitter.com/gchPHsEboH