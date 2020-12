Golden State Warriors liberan al mexicano Juan Toscano

El mexico-americano Juan Toscano-Anderson fue liberado por los Golden State Warriors apenas unos días antes del arranque de la nueva temporada de la NBA.

La franquicia californiana anunció que el ex de Fuerza Regia no entró en el roster final de 15 elementos, por lo que fue cortado para que sea parte de la Agencia Libre.

Toscano logró promediar 5.3 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias y 1 robo en los 20.9 minutos en sus 13 juegos durante la temporada anterior.

The Warriors have waived forward Juan Toscano-Anderson.



Juan averaged 5.3 points, 4.0 rebounds, 2.0 assists, and 1.00 steals in 20.9 minutes over 13 games last season.



The roster currently stands at 15 players and one two-way contract. pic.twitter.com/pdRaqOSBLu