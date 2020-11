Joven asegura que es hijo de Maradona y exige exhumación del cuerpo para prueba de ADN

Santiago Lara está consciente del revuelo que puede generar su solicitud y aclaró que no tiene pretensiones económicas.

Argentina.- El luto por la muerte de Diego Armando Maradona fue empañado por la polémica desatada tras la caótica despedida al máximo astro deportivo de Argentina.

Las imágenes de los disturbios que se registraron el pasado jueves en el multitudinario velatorio del ídolo en plena pandemia del coronavirus han dado la vuelta al mundo, y ahora es el turno de los políticos de culparse unos a otros por los fallos del operativo de seguridad.

Pero, esto en lugar de terminar, parece que apenas comienza. Un joven asegura que es hijo de Maradona y está pidiendo la exhumación del cuerpo.

Santiago Lara, un joven originario de La Plata en Argentina, asegura que es hijo de Diego Armando Maradona y para confirmarlo solicitó que se estudien sus restos de manera 'urgente'.

De acuerdo con el relato de Santiago, su madre, Natalia Garat, era una modelo y mantuvo una relación con Maradona, pero a sus 23 años de edad, la joven enfermó de cáncer de pulmón y en su lecho de muerte, le confesó a quien era su pareja, que el padre del niño era Diego. En ese momento, el menor tenía tres años.

"Una vez, a la vuelta de mi casa, vi en un kiosco una revista con la cara de Diego Maradona y yo abajo, pixelado. Quedé en shock, no entendí qué hacía en la revista. Lo llamé a mi papá (en referencia a Marcelo Lara) y le pregunté. Tenía 13 años, me contó todo. Ese mismo día fuimos a hablar con una abogada. Me dijo que mi mamá era conocida cuando era modelo, que tenía muchos amigos y conoció a Diego. En ese momento los abogados de Diego pidieron un ADN en un marco privado, pero nunca se pudo dar", contó en 2016 Santiago a Big Bang News.

El caso fue retomado apenas el año pasado cuando el abogado de Maradona, Matías Morla, reconoció que era posible que el joven fuera hijo de 'La Pelusa'.

El abogado del joven, José Núñez, presentó un pedido de exhumación del cuerpo de Maradona, apenas dos días después de su muerte, para obtener una prueba de ADN y que sus restos sean trasladados a la morgue de La Plata "para su conservación".

"Solicito que se resuelva con carácter urgente la medida cautelar consistente en una medida de no innovar para que los familiares directos y/o terceros no tengan plena disposición de los restos cadavéricos de mi difunto padre, para que el cuerpo sea conservado, evitando así la posible cremación del mismo, hasta la realización de la prueba de ADN", se lee en el escrito presentado ante la Justicia.

Santiago Lara está consciente del revuelo que puede generar su solicitud y aclaró que no tiene pretensiones económicas.