José Rigoberto González... Nada vence al 'Titán' del deporte

Monterrey.- Al ver a un atleta subirse al podio de los vencedores, se entiende que el esfuerzo lo ha llevado hasta ahí, pero la mayoría de las ocasiones no sabemos lo que existe detrás de ellos, y que a veces son historias que provocan que la admiración hacia el deportista sea aún mayor.

Tal es el caso de José Rigoberto González Gutiérrez, joven nacido en Ciudad Mante, Tamaulipas, quien es poseedor de par de medallas ganadas en los Juegos Paralímpicos Nacionales del 2019, y quien perdió la vista un año antes de competir.

"Eso fue hace dos años, fue en enero de 2018... mi único vicio era el futbol, pero ese día en que sucedió el incidente yo estaba trabajando, desgraciadamente estamos en unos tiempos en que el crimen organizado está a la orden del día, y hubo un enfrentamiento... y estando yo trabajando me tocó una bala perdida que me pegó a mí... así perdí la vista", nos relata el joven atleta de 21 años de edad. Pero al contarlo, no pierde la sonrisa... y le preguntamos al respecto de su buen estado de ánimo, de dónde provenía, y esto contestó: "Todos me dicen que cómo le hago, que de donde saco fuerzas, y ni yo sé, solo me apego a Dios, por eso le digo a los jóvenes que le echen ganas, los jóvenes que están bien de su vista vean con el corazón, no sólo con los ojos terrenales, las cosas a veces no son lo que parecen, lo bueno a veces trae algo malo".