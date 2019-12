Jorge Urdiales elogia el actual Rayados de Monterrey

Para el expresidente de los Rayados de Monterrey, Jorge Urdiales, el actual plantel de los albiazules es más fuerte en diversos aspectos en comparación al que tenían cuando era presidente del equipo, por lo cual se dijo esperanzado harán un buen papel en el Mundial de Clubes Qatar 2019.

"En algunas cuestiones (este conjunto) está hasta más fuerte, nosotros traíamos buen equipo, pero este es un muy buen plantel, poniéndose las pilas todos pueden hacer la diferencia. Lo veo fuerte, muy fuerte", expresó.

Urdiales resaltó también el momento en el que llegan los albiazules, que actualmente son dirigidos por el estratega argentino Antonio Mohamed, y desde su punto de vista eso es algo relevante para que el equipo pueda trascender en la justa internacional.

"Ahorita va mejor enrachado, con buen nivel, con un estado de ánimo muy alto, ahorita estás para pelear la Final al regreso. Se puede resentir en el arranque del otro torneo, pero esa es otra historia. El primer juego es fundamental, si se llega a hacer la chica, porque el favorito es Liverpool, tienes que ir por todo.

"Nosotros no llegamos bien a los Mundiales de Clubes, en el primero no calificamos a la Liguilla, en el segundo nos eliminaron en Cuartos de Final, no llegamos bien al Mundial de Clubes, no fue un buen torneo el de Apertura de 2011 y 2012... y ahora pintaba igual, pero se presentó el cambio de entrenador (con la llegada de Mohamed) y fue un cambio de chip, se recuperó y el equipo llegó enrachado a la Final", indicó.

Se debe recordar que cuando Jorge Urdiales era presidente del club, los Rayados disputaron la edición el Mundial de Clubes en el 2011, en el que acabaron en el quinto sitio, la del 2012 en la que acabaron en el tercero y la del 2013, que de igual manera culminaron en el quinto peldaño.

Para Jorge Urdiales, Monterrey tiene argumentos para darle pelea al Liverpool si consigue la victoria en su primer compromiso, lo cual dijo por ahora debe ser lo más importante para el conjunto.

"Lo veo con argumentos para pelearle al Liverpool, primero hay que ganarle el primero, la cosa es el desconocimiento el futbol de allá, pero hay que conseguir los videos para llegar bien preparado.

"La clave es ganar el primero, el segundo te toca contra el más pesado que es Liverpool, pero la esperanza está intacta, creo que en el juego que tuvimos contra el Chelsea el equipo adoleció de que como que los vimos para arriba, reaccionamos cuando ya íbamos abajo 2-0, entonces eso pesó mucho en el partido, ellos salieron normal con su calidad, pero ya no nos recuperamos y fue cuando quedamos en tercer lugar", manifestó.

El exdirigente de los Rayados añadió que para los equipos de Concacaf es una desventaja que los de UEFA y Conmebol tengan su pase directo a las Semifinales, pero desde su punto de vista hay una buena perspectiva para Monterrey por lo que han hecho en las últimas semana con Antonio Mohamed.