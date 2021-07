¡Justicia para 'el Brody'! Jorge Campos estará en el FIFA 22

Jorge Campos, ex portero (y delantero) de los Pumas y la Selección Mexicana, estará presente en el FIFA 22 como una de las figuras destacadas de la modalidad Héroes.

EA Sports, desarrolladora del videojuego, anunció que esta modalidad es un homenaje a jugadores históricos de este deporte, y representan sus momentos icónicos para los aficionados.

Así es como contemplaron al actual comentarista de Azteca Deportes para que estuviera presente en el roster de estrellas.

Campos en su momento, llegó a ser reconocido como el mejor portero del mundo, según la propia FIFA.

The most ambitious crossover event in football history ???? The #FUT Heroes have assembled, only in #FIFA22: https://t.co/Wf7VHFlYj0 pic.twitter.com/BUbWtemxXK