A Jonathan Orozco le beneficia jugar en Xolos para ganarse un lugar con el 'Tri'

Tijuana .- El mexicano Jonathan Orozco, guardameta de Xolos del fútbol mexicano, afirmó este martes que eligió reforzar a este equipo porque le beneficia el estilo del entrenador argentino Pablo Guede, que se parece al del Tri que dirige Gerardo 'Tata' Martino, a donde quiere llegar.

"Agradezco a Pablo que me buscara, ahora tengo una responsabilidad con él. Es un entrenador que me hará jugar y eso es importante porque quiero ir a selección; además empatan las características que tiene Pablo con las que tiene el 'Tata' en la selección", subrayó el portero.

Jonathan Orozco jugó para Santos Laguna entre 2017 y 2020, desde 2019 bajo las órdenes del timonel uruguayo Guillermo Almada, de quien confesó, bajo otro estilo de juego, no le permitía empezar las salidas del equipo.

"Con Guillermo estábamos a gusto, pero no me permitía tanta salida. Con Pablo voy a poder jugar más, iniciar el juego desde atrás y puedo decir que ya he entendido lo que Pablo quiere; él tiene mucha variedad de salidas", apuntó.

Una característica que Orozco comparó con el trabajo realizado por el entrenador de la selección mexicana, el argentino Gerardo Martino, ante quien quiere mostrarse para tener una oportunidad.

"La selección siempre la tengo en la cabeza, estoy al tanto de lo que quiere el 'Tata' en las salidas, que es algo similar a lo que podré hacer aquí, lo he entendido a la perfección y por eso creo que hay oportunidad, para ello debía estar en un club que me permitiera mostrarme".

Porque a pesar de los nombres que son recurrentes en selección como Guillermo Ochoa, del América; José de Jesús Corona, del Cruz Azul, o Alfredo Talavera, de Pumas, Orozco dijo tener la capacidad para competirles.

"Yo me creo capaz de competir por un puesto en selección a pesar de los grandes porteros que sé que tenemos en México, lo único que necesito es demostrarlo; quiero esa oportunidad".

Campeón del fútbol mexicano dos veces con Monterrey y una con Santos, así como tricampeón de la Liga de Campeones de Concacaf con Rayados, Orozco enfatizó que llega a Xolos de Tijuana a aportar su liderazgo.

"He hablado con Pablo de lo que quiere de un servidor respecto al liderazgo, soy uno de los líderes del equipo y voy a aportar y marcar diferencia".