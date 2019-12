Jonathan Dos Santos alza la mano para Tokio 2020

El mediocampista mexicano Jonathan dos Santos externó sus deseos de disputar los Juegos Olímpicos Tokio 2020, por lo que tendría que ser considerado por Jaime Lozano para reforzar a la selección mexicana de futbol de la categoría.

"No se sabe todavía cómo estará conformado el equipo, no me han dicho nada aún porque falta el Preolímpico, pero siento que hay bastantes jugadores mayores de 23 años que pueden ir como refuerzos. Me encantaría estar porque es un torneo especial para mí", comentó.

El jugador de Galaxy de Los Ángeles, de la MLS, compartió que la justa veraniega es uno de los deseos que aún no cumple en su carrera, por lo que pondrá todo de su parte para ser considerado y así tratar de lograr lo que su hermano Giovani hizo en Londres 2012.

"Ahora tendría que ir como refuerzo mayor de 23 años. En 2012 pude hacerlo dentro del límite de edad y no pasó; es una espina que me quedó hundida y por eso quiero representar a mi país en unos Juegos Olímpicos; todo mundo ve esas competencias y ojalá se me dé el próximo año", sentenció.