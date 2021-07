Jesusín Torres vuelve por sus fueros a 'Los Jacales'

Monterrey, Nuevo León.-“Lo que un día inició como un sueño infantil, hoy continua con 21 años a cuestas y una hermosa familia de por medio que significa todo para mí, por eso vuelvo por mis fueros porque sé que puedo y en este momento me siento muy emocionado y motivado para ofrecer mi vida al hermoso arte del toreo”, expresó sumamente emocionado el novillero regiomontano Jesús Torres “Jesusín”, quien el domingo retoma su carrera taurina luego de seis años de permanecer alejado de los ruedos.

“Quiero seguir con el sueño que inicié desde niño y honrar con la categoría de figura del toreo todos los conocimientos que me transmitió mi tío, el profesor Ricardo Torres Martínez, quien siempre me apoyó y creyó en mí, aunque reconozco que le fallé, pero a pesar de la distancia que ahora hay entre nosotros siempre estaré eternamente agradecido con él”, dijo el experimentado, aunque joven novillero.

Con su característica humildad para charlar, “Jesusín” se sincera con este medio para platicarnos lo que ha sido de su vida durante su retiro: “En todo este tiempo que estuve alejado de los toros, Dios me dio la oportunidad de formar una hermosa familia que me ha permitido sentar la cabeza, sin embargo, los sueños no se quedan atrás, y como mis hijas María Camila y Luciana Valentina, mi esposa Mitzy Sasitl Murillo García, y mis padres... me apoyan, hemos tomado la decisión de seguir adelante con este sueño de hacernos figuras del toreo”.

El diestro, quien comenzó su carrera a los cinco años de la mano de su tío, el profesor Torres Martínez, goza de un conocimiento bárbaro de la técnica del toreo, mismo que le fue transmitido por su propio tío, como el gran aficionado práctico que se distinguió y que fue perfeccionando gracias al apoyo recibido por la peña taurina que lleva su nombre y que lo “adoptó” para llevarlo a vivir desde muy jovencito a Madrid, donde se cursó en la escuela taurina Marcial Lalanda y luego, ya en el país, en la escuela taurina de Aguascalientes y en la academia taurina de Zacatecas.

El diestro, que además de la edad y la vida familiar se muestra con unos kilitos de más, reconoció estar pasado de peso para este compromiso pues... “no estaba preparado y esta novillada me agarró de sorpresa, sin embargo, lo que bien se aprende nunca se olvida, y para mí la de este domingo será una prueba muy importante para confirmarle al mundo entero que no solo quiero ser torero, sino el mejor de todos ellos, una auténtica figura del toreo, como alguna vez lo proyectó mi tío Ricardo”.

“Con todo respeto, pero... ¡que se cuiden mis alternantes!, porque vengo con el hambre de un león y estoy muy mentalizado y con muchas facultades para salir a triunfar, para repetir en esta plaza y además ganarme un puesto en las novilladas que dará la Monumental”, indicó.

El espada alternará este domingo en punto de las 18:00 horas con el también regiomontano Guillermo Guerra, el chihuahuense Alejandro Rodríguez “El Sigala”, el hidrocálido Diego Garmendia y el guanajuatense Enrique de Ayala, quienes lidiarán un finísimo encierro bien presentado de la ganadería de Golondrinas.