Jessamyn Sauceda: "Un año más fuerte y un año más preparada"

Monterrey.- Tras meses de confinamiento, la saltadora de longitud, Jessamyn Sauceda, volvió a sus entrenamientos en las instalaciones del CARE "Niños Héroes" con la encomienda de retomar su mejor nivel y conseguir la marca que la lleve a Tokio 2020.

"Era algo que venía haciendo todos los días, muchas veces te vas con el día a día y no valoras lo que tienes, como dicen por ahí, ´Todos valoramos las cosas cuando no las tenemos´, la verdad, tanto tiempo fuera de la pista me hizo valorar lo que se puede hacer en ella. Ya estamos de vuelta y podemos volver a perseguir el mismo objetivo que teníamos antes." Comentó la becada del INDE N. L.

Sus entrenamientos, que por el momento realiza sola en el CARE, deberán ir incrementando de intensidad hasta llegar al mejor punto para enfrentar las competencias próximas cuando la Federación Internacional de Atletismo presente el nuevo calendario y buscar la marca mínima de 6.82 mts para asistir a Juegos Olímpicos.

"Ahorita lo que pretendemos es volver al ritmo, volver a adaptarnos a correr en la pista, saltar en la fosa. A todo lo que veníamos haciendo normalmente, ya que estemos adaptados, hacer una evaluación a ver qué camino debemos seguir. Por ahora no hay competencias programadas en México, pero si las cosas van avanzando bien podría ser que para diciembre podamos estar buscando una competencia ya sea en México o en el extranjero."Mencionó Sauceda.

A pesar de lo complicado que fue para ella aterrizar la noticia de que la máxima justa veraniega del deporte en el mundo sería pospuesta, el tiempo le ha dado una mejor forma de ver las cosas.

"Fue algo que nos cayó de sorpresa a todos, se tuvieron que tomar decisiones que no teníamos previstas, pero al final de cuentas siempre es sacar lo mejor de cada situación, y en este caso, tener más tiempo para prepararte y pulir todos esos detalles que a lo mejor veníamos corrigiendo de manera apresurada pues tener más tiempo va a ser algo beneficioso para mi."Sentenció la egresada del Tecnológico de Monterrey.