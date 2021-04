Jazz vs Suns: Líder contra sublíder en el Oeste

Cuando se enfrentaron por primera vez en la temporada, apenas iban por su quinto duelo y ni en sus mejores predicciones se imaginaban que a estas altura estarían peleando el liderato de la Conferencia Oeste.

En aquel 31 de diciembre de 2020, el resultado favoreció a los Phoenix Suns 106-95 sobre el Utah Jazz.

Hoy, el Jazz es líder de la conferencia con un récord de 38-12, mientras que los Suns marchan segundos con marca de 35-14.

Los de Utah son el mejor equipo en toda la NBA, y son claros candidatos al anillo de campeón, mientras que los de Phoenix han ido de menos a más y se han convertido en un imbatible: ya llevan seis victorias consecutivas.

Jazz contra Suns: el duelo es a las 21:00 horas, tiempo de México.

?? 36 PTS for @DevinBook.

18 in the 4th quarter.



?? 27 PTS for @DeandreAyton.

11 boards, 2 blocks.



?? 6 straight for the @Suns.

27-6 in last 33 games. pic.twitter.com/2KZ1eiQXdW