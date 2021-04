Jazz busca revancha ante Lakers

El Utah Jazz está estrenando propietario, y ahora de la mano de Dwyane Wade, buscan dar el primer gran golpe que los afiance aún más como aspirantes al anillo de la NBA esta temporada; para eso, tienen una oportunidad inmejorable, pues esta noche enfrentan a Los Angeles Lakers.

Los de Utah marchan con un aplastante récord de 42 victorias y 15 derrotas; sin embargo, el duelo más reciente entre ellos y los campeones, se lo terminó llevando LeBron y compañía, con un marcador de 115-127,

Por lo que ahora, Donovan Mitchell, Rudy Gobert y todos los jazzistas intentarán aprovechar el momento tan complicado que viven los campeones, sobre todo en el tema de lesiones.

Congratulations to @CaldwellPope for moving into the Top 5 in three-pointers made in Lakers franchise history! pic.twitter.com/CoQvmkBpDI