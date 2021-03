Jaguares de Santa Rosa: Madres e hijas hacen equipo

Cada vez es más común ver equipos de futbol soccer femenil en Monterrey y su área metropolitana, pero uno conformado por madres e hijas... ¡no es fácil!

Cerca del poblado de Santa Rosa, en Apodaca, Nuevo León, desde hace algunos meses fue conformado un club que cumple con estas características: mamás que conviven con sus hijas, y que además buscan ganar sobre las canchas de balompié.

Martha Ventura, una de las líderes de este equipo llamado Jaguares, explica cómo y por qué nació este club: "Tenemos dos años con el proyecto y nos juntamos para divertirnos un rato, desestresarnos, me gusta mucho jugar y lo hacemos también para motivar a las mamás, que sí se puede, que no sólo somos para los quehaceres de la casa".

Por su parte, la zaguera María del Consuelo fue aún más allá: "Yo era una persona gordita, de sillón, de estar viendo nada más la televisión, el día a día, los niños, la escuela, y desde que vengo acá, trabajo, estudio, hago deporte, entreno y además convivimos con nuestros hijos.

Las canchas de entrenamiento distan mucho de ser de césped o alfombra, al contrario, son las clásicas de llano... con polvo, piedras y hasta vidrios, son parte de ellas, pero eso no desmotiva a las damas, ya que entienden la importancia de este proyecto, tal y como lo dice Cecilia Rodríguez: "Es algo gratificante porque yo trabajo, y el tiempo que tengo es estar con ella (Valeria Cervantes, su hija), es importante fomentarles que es algo sano".

Y la pequeña Valeria no se quiso quedar atrás, y resaltó lo lindo que es jugar futbol en un equipo organizado junto a su mamá: "Me pone muy feliz compartir con mi mamá momentos importantes, me gusta divertirme con ella".

Las Jaguares de Santa Rosa, un club que ha logrado que madres e hijas convivan no sólo en casa, sino también luchando en las canchas por obtener Campeonatos con un equipo de futbol.