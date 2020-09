¡Rakitic se retira! El croata anunció que dejará su selección

Con 32 años, 106 partidos jugados y 15 anotaciones, Ivan Rakitic ha anunciado que dejará de jugar para la Selección Nacional de Croacia, luego de que la federación de su país emitiera un comunicado para dar a conocer la decisión del jugador.

With 106 caps and 15 goals for #Croatia, @ivanrakitic says goodbye to the national team ????



Raketa, thank you for EVERYTHING ????????????



Should we have a fifth, decisive penalty on our hands, we'll give you a call ??????#HvalaRaketa pic.twitter.com/GXTDhwdDIj