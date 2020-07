'Voy como embajador de México a la NFL': Isaac Alarcón

México.- Este lunes salió de Monterrey con destino a Dallas Isaac Alarcón, el jugador mexicano que en abril pasado fue seleccionado por los Cowboys luego de participar en el programa internacional de la NFL.

Isaac se integrará al conjunto de la estrella solitaria luego de permanecer en casa entrenando y atendiendo el programa de temporada baja virtual que diseñaron los Vaqueros para sus jugadores debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Alarcón, quien portará el jersey número 60, podrá así cristalizar uno de sus sueños de niño: ser jugador de la NFL. Se trata de un sueño que comenzó a labrar desde los 14 años, cuando inició su carrera en infantiles como jugador de los Pumas de la MFL y que lo llevaría a brillar con las Águilas de la Prepa 9 de la UANL y después con los Borregos Salvajes del Tec de Monterrey.

El Horizonte tuvo la oportunidad de platicar con Isaac Alarcón un día después de que los Cowboys lo seleccionaran, charla que revivimos hoy con motivo de su viaje a Dallas.

En esa entrevista, Isaac aseguró que se siente con una "gran responsabilidad" de ser un embajador del futbol americano nacional en el más alto nivel y señaló que espera tener buenas actuaciones para motivar a la NFL a "voltear" más hacia los jugadores mexicanos.

Además, recuerda que un año antes de convertirse en jugador de la NFL pasó por el quirófano debido a una grave lesión que pensó lo dejaría fuera de los emparrillados.

Como hombre de fe, Isaac hoy se encomienda a Dios en su nueva aventura y le da gracias por permitirle llegar no sólo a una gran institución, sino al equipo del que es aficionado.

TARDÓ EN ASIMILAR QUE YA ERA UN VAQUERO MÁS

"Esa noche (cuando me seleccionaron) no pude dormir. Terminé bien tarde después de todas las entrevistas, pero bien emocionado y con toda la adrenalina. No he tenido mucha oportunidad de leer todo lo que me escriben (en redes sociales), pero se siente todo ese cariño de la gente y todo el apoyo bastante cálido, como si no fuera un logro personal sino de todo México"

SE SIENTE EMBAJADOR MEXICANO

"Se siente como una responsabilidad porque estás representando a tu país en todo un deporte. Para empezar yo soy una persona de fe, que cree en Dios y que le entrega todos los logros a él y siempre le estoy pidiendo que me ayude a saber asimilar esto que me está pasando para que pueda aprovechar esta oportunidad, que me dé inteligencia, que me dé humildad, que me dé sencillez. Al final de cuentas de nada sirve que nada más llegue uno y te creas la última coca del desierto. Ahorita mi meta es trabajar para ganarme un lugar allá y no sólo eso sino ayudar a otros jugadores que sueñan con llegar a la NFL y poder abrir puertas y que no nada más sea este logro para mi sino para varios"

ESTUVO CERCA DE DEJAR DE JUGAR POR UNA LESIÓN

"Me llegó la invitación como por marzo-abril primeros contactos.. Yo tuve una operación a principios de mayo (2019), me salió un quiste en la espalda y me tuvieron que operar, estuve dos meses sin entrenar y perdí 10 kilos. Sinceramente yo creí que ya no iba a volver a jugar futbol americano, pero gracias a Dios me ayudó a salir bien de esa y justo un año después de esa operación Dios me permitió ser un jugador de la NFL. Justo por eso yo le entrego totalmente este logro a Dios, él es bueno, está al cuidado de nosotros y no hay nada mejor que entregarle tus sueños y tus aspiraciones a él"

VE MUCHO TALENTO EN MÉXICO

"He tenido la oportunidad de jugar en Liga Mayor contra varios equipos de la república, he tenido la oportunidad de estar en selecciones con jugadores de otros equipos y la verdad hay bastante talento. A mi gracias a Dios se me presentó la oportunidad, pero yo creo que hay varios jugadores que tienen el talento y pudieran estar en los zapatos donde yo estoy"

LO QUE MÁS DISFRUTA: SU FAMILIA

"Creo que fue el momento en el que regresé del programa de NFL y estando ahí en el aeropuerto pude ver a mi familia otra vez y abrazarlos, porque al final de cuentas, pues, sí está muy padre la experiencia y sí es bien gratificante, pero no hay nada como estar rodeado de la gente indicada y de la gente que amas porque al final de cuentas si no tienes a alguien que esté a tu lado o alguien para platicarle pues todo esto no se siente igual. Definitivamente para mí lo mejor fue estar con mi familia porque en unas semanas o en unos meses tendré que despedirme y empezar otra vida en Dallas"

"HAY MUCHAS PERSONAS DETRÁS DE MI"

"Mi papá y mi mamá siempre han estado ahí apoyándome desde niño en mis partidos, mis hermanos siempre han estado ahí para mí, mis coaches, mis hermanos de Borregos que siempre me apoyan y me empujan a ser mejor. Hay tanta gente detrás de mí que está apoyándome"

LO QUE LO HIZO DIFERENTE A OTROS JUGADORES

"Hay un versículo que a mí me gusta mucho leerlo y traerlo ahí en la mente: Esfuérzate y sé valiente, no temas, que yo soy tu Dios y estaré contigo a donde quiera que vayas. Antes de decirte: No temas, que yo soy tu Dios, te dice: esfuérzate y sé valiente. Tú también tienes que poner de tu parte, tú también tienes que entrenar para rendir en el campo, tienes que levantar esas pesas. Entonces, siempre lo he tenido bien en claro que nada es gratis y tienes que esforzarte. Si quieres ser el mejor en algo tienes que hacer más que los demás, porque, aunque se oiga feo, si tú haces lo mismo que todos terminas siendo la media, lo mismo. Tienes que aprender eso y dar más: Si te piden hacer 10 repeticiones, pues tú haz 11, si el entrenamiento se acaba a las 5, pues tú quédate hasta las 5:30 haciendo algo extra. Ese extra que hagas es uno más que alguien no hizo y eso te lleva a ser mejor"

AFICIONADO DE LOS VAQUEROS

"Veo todos sus partidos cuando es temporada, de hecho tengo el jersey de Dak Prescott, tengo varia ropa con la estrella de los Cowboys, gorras. Pase de ser un fan a ser un jugador, entonces imagínate la emoción que siento y la alegría. No me imagino cómo será (entrar al locker room de los Cowboys). Te digo ya cuando esté ahí porque ahorita no me lo imagino, no lo dimensiono"

EL JUGADOR QUE MÁS ADMIRA

"Yo considero que todos son muy buenos en ese equipo, pero si con alguien quisiera estar cerca para aprender de él sería su tackle izquierdo Tyron Smith"

UN MENSAJE A LOS JUGADORES JÓVENES

"Sueñen. No permitan que nadie les diga lo que pueden y lo que no pueden lograr. Me acuerdo que el tiempo que estuve allá en Florida entrenando un día fui a la Iglesia y el pastor predicando dijo: "Nadie sabe cuál es tu talento más que quien te creó. Entonces, tú no puedes permitir que una persona te diga que sirves para esto o no sirves para esto, porque esa persona no te creó y no sabe los talentos que tienes. El único que te puede decir hasta dónde puedes llegar es Dios, porque él te creó y sabe los dones que te dio, porque todos tenemos dones. Es lo que yo les puedo decir, que no permitan que nadie les diga lo que pueden y lo que no pueden lograr. Que sueñen y se dediquen a trabajar por ese sueño, esfuércense porque nada es gratis y aquí está la prueba, gracias a Dios yo puedo estar acá y si yo pude ¿por qué los demás no?"