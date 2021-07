Inglaterra golea a Ucrania y define las semifinales de la Euro 2020

Inglaterra derrotó a Ucrania 4-0 en los cuartos de final de la Euro 2020, definiendo así las semifinales del torneo continental.

Los goles fueron cortesía de Harry Maguire, Jordan Henderson y del capitán Harry Kane en dos ocasiones.

