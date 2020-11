Cae índice de audiencia de NFL

Los partidos de la fase regular de la temporada 2020 del futbol americano de la National Football League (NFL) promedian una audiencia de 15.1 millones a través de transmisiones por televisión y en formato digital, de acuerdo con la liga y Nielsen, lo que representa una reducción de 6% en comparación del año pasado.

Los paquetes de juegos del jueves y domingo por la noche sufrieron la mayor caída con cada encuentro abajo un 16%.

Entre los factores para los bajos índices de audiencia se encuentran el aplazamiento de un partido al lunes por la tarde (Kansas City Chiefs Vs. Buffalo Bills) y otro que se disputó al mismo tiempo que el último debate presidencial (New York Giants Vs. Philadelphia Eagles).

"No ha sido un gran año para los ratings, si se toma en cuenta todo lo que ha ocurrido", dijo Neal Pilson, expresidente de CBS Sports y que ahora dirige su propia empresa consultora de deportes por televisión.

El consultor de deportes Marc Ganis señaló que la decisión de no contar con juegos de pretemporada y el hecho de que los cuatro deportes profesionales más importantes del país tuvieron actividad en septiembre fueron otras razones para el lento inicio de este año.