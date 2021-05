¡Inconforme con 'Packers'! Aaron Rodgers pide ser transferido

Tal parece que ni 15 años de relación entre el QuarterBack Aaron Rodgers y los Green Bay Packers podrán detener la inesperada ruptura entre ambas partes.

Según medios estadounidenses el QB Aaron Rodgers habría anunciado su deseo de salir de 'Packers' por inconformidades, para irse a Denver, San Francisco o Las Vegas.

Aaron Rodgers nació en California, en ese sentido tendría lógica el deseo de irse a dichos equipos, pues todos juegan en la costa Oeste de Estados Unidos.

Ya con el Draft de la NFL en camino, los 'Packers' podrán escuchar ofertas, para hacer un 'Trade' (cambio) interesante y provechoso para ambas partes.

El enojo del actual MVP podría estar asociado con el 'drafteo' del QuarterBack en primera ronda del año pasado, Jordan Love.

La noticia sobre el futuro de Rodgers surge horas después de que el gerente general del equipo de Wisconsin, Brian Gutekunst, confirmara que Aaron Rodgers seguirá siendo parte de la institución los próximos años.

