'Incomparables' felices por regreso de Tigres a las canchas

MONTERREY.- Dice el aclamado dicho "no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla" y hoy por la tarde es el ejemplo perfecto luego de que los Tigres de la UANL regresen al terreno de juego tras permanecer 112 días sin actividad futbolerra debido a pandemia del coronavirus.

Será en cuestión de minutos para que el equipo dirigido por Ricardo 'Tuca' Ferretti enfrente su primer compromiso correspondiente a la Copa GNP, en el que enfrentará al inédito conjunto de Mazatlán F.C.

Dicha situación ha provocado que decenas de 'incomparables' muestren su felicidad por volver a ver a los felinos disputando el balón en el rectángulo verde.

Primero que nadie, a través de su cuenta de Twitter, Tigres subió un vídeo de Nahuel Guzmán bailando de alegría por el regreso de los universitarios.

"¡Terminó la espera! ¡Hoy regresa el futbol, ya no será virtual, y lo festejamos así", escribió la cuenta.

?? ¡Es hoy, es hoy! ?? ¡Terminó la espera! ¡Hoy regresa el futbol, ya no será virtual, y lo festejamos así, al ritmo del @PatonGuzman! ????????#EstoEsTigres ??#6DecadasDeTigres ???? pic.twitter.com/JV5oILruOw — Club Tigres Oficial (en Casa ????) (@TigresOficial) July 3, 2020

Por su parte, una aficionada identificada como Julianne también expresó su felicidad por volver a ver a los auriazules.

Ya puedo decir "HOY JUEGA TIGRES"????? ?? pic.twitter.com/9OlG1czguc — Julianne Guimarães (@JulianneGmrs) July 3, 2020

Estoy tan feliz hoy por fin veré a mis #Tigres Gracias Dios !!! pic.twitter.com/9scCsESRYJ — Verth De la Dinastia ?? (@verthita) July 3, 2020