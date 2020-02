Incomoda al 'Turco' situación; Pizarro los distrajo

El Turco fue sincero, no justifica el mal arranque por que ´Rodo´ quiso dejar al equipo para emigrar a la MLS, pero si distrajo al equipo, ya que vienen de ser campeones y la chispa con la que lograron esa estrella, se apagó.

"Es incómodo arrancar el torneo así, venimos de ser campeones y solamente con trabajo hay que buscar más. Tenemos un gran plantel, está la mayoría del torneo pasado y con trabajo va a ser mejor", aseguró Mohamed.



"Lo de Rodolfo) es algo que quieras o no genera una distracción, pero eso no lo tenemos que buscar como justificación para no ganar uno de los dos partidos de esta semana. Esperemos que hayan sido los últimos puntos que hayamos dejado pasar (...)", añadió.



El estratega dijo que la salida de Pizarro si le toca a su parado táctico, pero refirió que tiene plantel unido y completo para sacar adelante el torneo.

"Es algo que no esperábamos, nos trastoca un poco el armado del equipo, pero tenemos plantel para poder suplantarlo. Los resultados no se vienen dando, sabemos que recién inicia esto, pero tenemos que meterle, en estos momentos el equipo se debe unir para salir adelante", aseguró el Turco.

En su análisis, el timonel argentino descartó que el debacle albiazul se deba a un tem físico, pese a que se tuvo poco tiempo de descanso luego del Campeonato "físico no es (el culpable del mal inicio), pero no tenemos la misma chispa, también es un tema psicológico", concluyó.