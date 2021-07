Ignacio Treviño busca un espacio en Tokyo

Monterrey, Nuevo León.-Su vida no ha sido sencilla, una extraña enfermedad le impidió caminar por varios años, sin embargo, Ignacio Treviño Fuerte ha encontrado en los caballos un motivo para vivir, siendo que -irónicamente- en un equino buscó la muerte... tal y como él lo explica.

"Un día se me ocurrió suicidarme, lo pensé, era subirme a un caballo y que él me matará. Los caballos eran y son mi pasión, y dije: ´Es la mejor forma de irme´; la idea era que me soltaran, para que el caballo saliera corriendo, galopara, que tal vez me tumbara y ahí me iba feliz, me podía haber muerto", recordó.