Hugo González regresa a Rayados y la afición le da la 'bienvenida'

Monterrey.- Lo que se venía manejando como rumor hace unas semanas se confirmó este miércoles: Hugo González volvió a los Rayados del Monterrey.

Tras finalizar su préstamo con Necaxa, el arquero originario de San Luis Potosí se reportó con "La Pandilla", quien es dueña de su carta.

El retorno de González se da justo a unos días que se confirmó la salida del portero títular del Monterrey, Marcelo Barovero.

Las actuaciones de Hugo González en su primer etapa con el Club Monterrey, en concreto tras la Final Regia que perdieron ante Tigres, no se han borrado de la memoria colectiva del aficionado rayado, quien tras anunciarse el retorno del portero, ha criticado severamente la decisión en redes sociales.

Aunque, también existen seguidores que ven el regreso de Hugo al arco rayado como una "revancha" y la posibilidad de callar bocas a sus críticos.



No me agradas, no te quiero en mi equipo, pero bueno, defenderás a mi Club, no tengo de otra, te apoyaré si llegas a jugar pero te exigiré más que nunca. La vida te está dando una segunda oportunidad, espero la aproveches. Bienvenido de vuelta Hugo González. pic.twitter.com/uR9aPxRCjO