Hugo González: "El equipo se ha adaptado bastante bien a lo que pide Javier"

Hugo González habló acerca de lo importante y la confianza para él tener el gafette de capitán.



" La verdad es importante y lo mejor es responder sobre la cancha y seguir en buen momento"

También habló de la racha que Rayados a marcado al dejar cuatro porterías en blanco.

"Me deja buenas sensaciones, contento que se este haciendo bien las cosas en zona defensivas, ahora se estabilizo esa parte y seguir creciendo para el bien de la institución"

El guardameta albiazul se dijo confiado de sus compañeros que no hay presión por no tener oportunidades claras, pero que eso no es presión, pues trabajan arduamente.

"La verdad es que a los compañeros los veo bien y deben de estar tranquilos, no caer en presiones"

Hugo habló del buen funcionamiento con el Vasco, en donde la adaptación ha sido fundamental para tener los buenos resultados hasta el momento.

El guardameta analizó lo que será el siguiente compromiso, que son los Xolos de Tijuana.

"Esperamos unos Xolos que ha sido un equipo dinámico... son un gran equipo, tenemos que salir concentrados para vencer a los Xolos, pero vamos a preparar bien la semana, hacer un buen furbol en la cancha", finalizó