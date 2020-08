Arranca pretemporada de la LNBP 2020

MÉXICO.- El día de hoy a las 17:00 horas, con un enfrentamiento entre Mineros de Zacatecas, equipo que llegó hasta las finales de Conferencia, y Soles de Mexicali, actual Campeón de la liga, se dará inicio a la pretemporada de la liga de baloncesto mexicano.

La pretemporada inicia el día de hoy, finalizando el sábado 5 de septiembre, ya que la primera jornada de la liga es el jueves 10 de septiembre. El segundo juego amistoso de preparación será el jueves 3 de septiembre, donde jugarán Mineros Vs. Panteras a las 19:00 horas.

Para el viernes se enfrentan Plateros de Fresnillo Vs. Leñadores de Durango a las 18:00 horas, y Fuerza Regia Vs. Correcaminos a las 20:00 horas. Al siguiente día jugarán estos mismos cuatro equipos, dependiendo los resultados, a las 18:00 y 20:00 horas. La pretemporada cerrará con un juego de Mineros Vs. Panteras a las 19:00 horas.

Estos partidos nos podrán dar un avance de lo que nos espera esta temporada y servirá para que los entrenadores sepan qué tan preparados están sus equipos.

Esperemos que el Covid-19 no llegue a afectar a ninguna persona de los que estén involucrados en esta temporada para que todos los equipos estén en igualdad de circunstancias y gane el mejor.