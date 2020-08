¿Quién quiere ser Campeón?

ESTADOS UNIDOS.- Hoy a las 12:30 horas empieza la postemporada de la liga de baloncesto más importante del mundo, con un enfrentamiento entre Utah Jazz y Denver Nuggets. Estos son unos Playoffs históricos debido a que no tendrán aficionados, los únicos que podrán asistir son dos familiares por jugador, por partido, que cumplan los protocolos de la NBA, pero... ¿quiénes son los favoritos para pasar a la siguiente ronda?

En la Conferencia Este, los duelos son: Milwaukee Bucks (1) Vs. Orlando Magic (8), Indiana Pacers (4) Vs. Miami Heat (5), Boston Celtics (3) Vs. Philadelphia 76ers (6), y Toronto Raptors (2) Vs. Brooklyn Nets (7).

En la Conferencia Oeste, los duelos son: Los Angeles Lakers (1) Vs. Portland Blazers (8), Oklahoma City Thunder (4) vs Houston Rockets (5), Denver Nuggets (3) vs Utah Jazz (6), y Los Ángeles Clippers (2) vs Dallas Mavericks (8)

Conferencia Este

Milwaukee Bucks (1) vs Orlando Magic (8)

El equipo favorito para llevarse el campeonato, los Bucks, no ha tenido el regreso esperado desde que empezó el torneo en la burbuja, solamente sumó tres victorias de ocho juegos. Aunque Orlando ganó la misma cantidad de juegos, tiene algunos jugadores tocados además no tiene la misma calidad de juego, como lo tiene el dúo de Giannis Antetokounmpo y Khris Middleton del equipo de Bucks. Por lo que creo que este dúo nos demostrará la sinergia que se vio durante la temporada regular a partir del inicio de los playoffs y eliminarán a Orlando en cuatro juegos con facilidad.

Indiana Pacers (4) vs Miami Heat (5)

La rivalidad de Tj Warren (Pacers) y Jimmy Butler (Heat) hará más interesante esta serie. Los dos equipos están muy parejos en calidad de juego, inclusive a ambos equipos les han funcionado sus jugadores de rotación. Pero creo que de estos dos avanzara Miami en 6 juegos en vista que tienen mejores tiradores entre ellos Duncan Robinson además de que Pacers tiene la baja indefinida de Oladipo y la posible de Tj Warren.

Boston Celtics (3) vs Philadelphia 76ers (6)

Todo parece que la lesión del base, Ben Simmons, deja sin posibilidades al equipo de Philadelphia para que pase a la siguiente ronda. Aunque no se debería de confiar el equipo de Boston, considerando que 3 de los 4 últimos encuentros los ganaron los 76ers. No se debe de descartar tan fácilmente a philadelphia ya que cuenta con Joel Embid que ha tenido una de sus mejores temporadas desacreditando las críticas que le hacían y si le sumamos que llegue a tener un buen momento durante la serie acompañado de los jugadores Al horford y Tobias Harris, el equipo de Boston podría tener complicaciones. Por lo que es importante que tanto Jayson Tatum y Kemba Walker mantengan la buena ofensiva que los puso en tercer lugar de la conferencia y lleven posiblemente en 5 juegos a Boston a la siguiente ronda.

Toronto Raptors (2) vs Brooklyn Nets (7)

Esta serie sin duda se la llevará Toronto Raptors en cuatro partidos, desde que los Nets no cuentan ni con Kevin Durant y Kyrie Irving salieron fuera de la contienda para ser campeones esta temporada.

Conferencia Oeste

Los Angeles Lakers (1) vs Portland Blazers (8)

Después de que Portland ganara el primer play-in de la NBA, que los pondría en playoffs, su buen momento pone en peligro la continuidad de Los Lakers, equipo que ha tenido una calidad de juego muy pobre desde el reinicio de la temporada. Los Blazers con Damian Lillard nombrado unánimemente MVP de la burbuja, tienen la capacidad tanto ofensiva como defensiva de empujar la serie mínimo hasta los cinco juegos y no me sorprendería que inclusive se llegue hasta los siete juegos. Pero creo que esta serie al final se la llevará el equipo de los Lakers, equipo que según JaVale McGee, no ha activado su modo playoff, sabiendo que Davis y Lebron son letales en la postemporada.

Oklahoma City Thunder (4) vs Houston Rockets (5)

Así como en la conferencia Este hay una rivalidad también en la del oeste, inclusive más fuerte. La rivalidad de Chris Paul y James Harden, tras la petición de Harden y las lesiones, Paul, salió de los Rockets en un intercambio por Westbrook con Oklahoma, quien ahora casualmente está lesionado y se perderá los primeros partidos. El equipo de Houston tiene un estilo de juego con jugadores de poca altura, apostándole a los tiros de tres pero afectando en su porcentaje de rebotes y no teniendo un centro para defender. Houston como favorito de esta serie no dependerá de Harden sino de Covington, P.J. Tucker y Eric Gordon ya que al apostar a un juego ofensivo tus jugadores tienen que meter más canastas de tres. Esta serie creo que llegará como mínimo a los seis partidos pero creo que quienes avanzan a la siguiente ronda son los Rockets al ser ofensivos pero no podría descartar el buen momento de Chris Paul y Steven Adams.

Denver Nuggets (3) vs Utah Jazz (6)

Una de los partidos más interesantes es el de Denver vs Utah, equipos que se enfrentaron en la burbuja y se fueron a tiempo extra donde los Nuggets sacaron la victoria además en la temporada regular este mismo equipo ganó dos ocasiones aunque no significa nada puesto que los tres partidos estuvieron cerrados. Será un partido de bastantes puntos ya que son las dos franquicias con mayor ofensiva, en lo defensivo habrá un duelo de rebotes entre Rudy Gobert y Nikola Jokic los cuales promedian 10 rebotes por partido. Creo que esta es una serie cerrada pero al final se lo van a llevar los nuggets en siete partidos considerando que Bojan Bogdanović no estará por el resto de la temporada con Utah.

Los Ángeles Clippers (2) vs Dallas Mavericks (8)

Luca Doncic, jugador de Dallas, juega sus primeros playoffs y realmente creo que le tocó uno de los equipos más difíciles, los Clippers. Aunque Donic ha sido comparado esta temporada con los mejores jugadores, creo que todavía le falta tiempo para ver a Luca en su mejor momento. Esta serie se la llevará posiblemente en 6 juegos el equipo de Los Ángeles ya que cuenta con Kawhi Leonard, Paul George quien se acaba de recuperar y Joakim Noah. Pero no puede descuidar en lo ofensivo con Luca y defensivo con Kristaps Porzingis que podrían dar la sorpresa