'Es hoy, es hoy...' Playoffs de la LNBP: Fuerza Regia vs Dorados inician hoy

Monterrey.- A las 18:00 horas de hoy arrancan los Playoffs de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), en toda la historia de la liga mexicana de basquetbol nunca habíamos vivido con tanta intensidad esta etapa, y es que con las modificaciones hechas para hacer el torneo más corto, no existe ningún tipo de margen de error para estas eliminatorias.

En esta postemporada sólo llegarán a las Finales de Conferencia los primeros dos equipos de cada División que ganen dos encuentros de los tres partidos de la serie. Los juegos serán a doble cartelera en las dos sedes: de Monterrey (Gimnasio Nuevo León Unido) para la Zona Este, y Querétaro (Auditorio General Arteaga) para la Zona Oeste, con horarios de 18:00 y 21:00 horas, hoy y mañana... de ser necesario se jugaría el viernes para sacar a los finalistas.

Se tomaron las decisiones de acortar la cantidad de juegos y concentrar a los equipos en dos sedes con la finalidad de disminuir la posibilidad de contagios.

La cartelera de hoy inicia con Dorados Vs. Fuerza Regia (Zona Este) y Aguacateros Vs. Libertadores (Zona Oeste). Los otros calificados a la etapa de Playoffs por la Zona Oeste son Mineros Vs. Leñadores (Zona Este) y Soles Vs. Astros (Zona Oeste). Todo indica que los favoritos a verse en las Finales de Zona serían Dorados Vs. Mineros, y Aguacateros Vs. Soles, ya que estos cuatro equipos han ganado un ´back to back´ las veces que enfrentaron a sus contrincantes, inclusive, solamente los de Chihuahua son los únicos que perdieron contra su rival de Playoffs, Fuerza Regia, en temporada regular.

Al momento no hay historia escrita y aunque las estadísticas arrojan a quiénes podrían avanzar a las Finales de Conferencia, la postemporada da la oportunidad a los equipos de sacar los mejor de cada uno para buscar el Campeonato, sin embargo, cualquier tipo de error costará, ya que con tan sólo dos victorias del adversario podrás quedar eliminado.

Sabias que: desde la temporada 2015-2016 no se jugaban en Playoffs solamente a dos fases, es decir, unicamente Semifinales y Finales. Solamente que en este año sí se jugaron hasta siete partidos.