Así reaccionó un jugador cuando seguidor le pidió que coqueteara con su novia

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- El futbolista del Atlético Argentino Peñarol, Matías Di Maio, recibió una insólita petición de un aficionado a través de su cuenta de Twitter. El fanático pidió al deportista por medio de un mensaje en privado que lo ayudara a poner a prueba a su novia para ver si le era infiel.

"Vi tu perfil y vi que mi novia te pone me gusta. No es Romina Malaspina, pero la quiero y ella creo que también solo quisiera hacerle una prueba. Vos sos un pibe re facha (de buen aspecto) y tienes banda de me gustas y de minas (mujeres) que están buenas", continuaba.

Luego de plantear la situación, el seguidor le pedía a Matías que le hablara a su novia y le "tirara la onda" para ver si ella "se presta", con el fin de comprobar "si todavía hay mujeres que valgan la pena".

La sublime respuesta del futbolista

El defensor de 20 años no aceptó la petición , sin embargo le dio un sabio consejo: "Yo no sé quién sos, no sé quién es tu novia, pero de buena onda te puedo decir que no es bueno esto que hacés. Si de verdad la querés como decís, ¿por qué desconfías? ¿Vos no le ponés me gusta a ninguna chica? Vamos, loco, arriba esa autoestima".

"Si estás pensando mal, habla con ella mejor. Las redes sociales se prestan para eso, no les des bola. Si no, nunca vas a estar de novio, ni vas a poder confiar en nadie", escribía el jugador según la captura de pantalla de la conversación reproducida por el diario Olé en Argentina, aunque finalmente gran parte de la conversación fue borrada.

Tras compartir las capturas de pantalla de la conversación, Di Maio reflexionó y dijo : "¿Por qué tanta inseguridad? Creo que mi respuesta estuvo bien. Igual, no me gustó que comparó a la novia con otra, como diciendo que no es la gran cosa. Así que ojalá que lo gorreen".

SI TENES NOVIA ELLA SIEMPRE VA A SER LA MAS LINDA DEL MUNDO

y si no pensas asi ojalá te gorreen — El Mati Di Maio (@matidimaio) November 11, 2020

Y concluyó diciendo: "Tu novia siempre va a ser la más hermosa del universo".

POR ULTIMO!! TU NOVIA SIEMPRE VA A SER LA MAS HERMOSA DEL UNIVERSO — El Mati Di Maio (@matidimaio) November 11, 2020

"La saco de party": Romina Malaspina

Luego de que la conversación del "novio inseguro" se hizo viral, la guapa conductora Romina Malaspina se hizo tendencia y esta publicó:

"Pásenme el Instagram de la novia, que la saco de party como se merece para que se olvide del cabrón", escribió.