¡Higuaín llegó a Miami para ser compañero de Pizarro!

Luego de rescindir su contrato con la Jueventus, Gonzalo Higuaín finalmente llegó a Florida para firmar con el Inter de Miami, donde será el eje de ataque que acompañe al ex rayado, Rodolfo Pizarro.

Tanto el argentino como el mexicano son jugadores franquicia del equipo fundado por David Beckham, y se espera mucho con esta dupla en cuanto a lo que el ataque se refiere.

El "pipita" tenía contrato vigente con el actual campeón de Italia, pero llegó a un acuerdo para terminar su relación laboral con la "vieja señora" y así continuar su carrera en otro club.

A warm welcome to Gonzalo Higuain, a world class striker and champion.

?@G_Higuain? pic.twitter.com/29wT86aA2J