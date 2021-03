Hawks vs Clippers: Los de Atlanta van por el noveno triunfo al hilo

Si hay un equipo enrrachado en la NBA, son los Atlanta Hawks: llevan ocho victorias consecutivas, y buscarán afianzarse en lo alto de la Conferencia Este con un noveno triunfo a costa de Los Angeles Clippers.

Los halcones ya derrotaron al otro equipo angelino, los Lakers, y quieren ganar por segunda ocasión en el Staples Center, pero teniendo como víctima a los Clippers.

JC has 18 PTS (8/11 FG) & 9 REB at the break ??



?? Presented by @Verizon pic.twitter.com/YiOe2QpptH