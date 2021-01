Harris English, Campeón en Sentry Tour of Champions en Maui, Hawai

Harris English, golfista sin triunfos en casi ocho años, reemprendió la senda victoriosa con el triunfo en el Sentry Tour of Champions en Maui (Hawai), el primer torneo de 2021 en el PGA Tour. English, líder desde el primer día, se impuso en el primer hoyo de desempate al chileno Joaquín Niemann, que no pudo certificar una remontada de ensueño en la que había enjugado cinco golpes en los últimos 18 hoyos.

En el playoff, sin calentar, porque se tiró de charla con su amigo Sergio García, con el que había compartido partido, y sus respectivas parejas mientras finalizaban el resto de los partidos, Niemann jugó un driver colosal de 280 metros. Le sacó 30 a English. Esa ventaja se redujo tras los segundos golpes. English no cogió green y el chileno no fue capaz de frenar la bola en el tapete y se perdió en las hierbas altas por la izquierda de la bandera.

Dejó que English, más lejos, pegara primero. El estadounidense escogió el putter desde 20 metros y la dejó a dos. Niemann tenía hundida la bola. No coronó y se dejó un putt de 4,5 metros. El tiro del más joven de todos los participantes en el torneo, 22 años, no entró. English, que había perdonado minutos antes su tiro para eagle, encontró el hoyo y la gloria por primera vez desde noviembre de 2013.

Niemann había tenido su momento. El chileno, al ataque desde el inicio, por Rafita como siempre, seis birdies en los nueve primeros hoyos, fue la referencia durante casi todo el domingo ventoso en The Plantation Course en Kapalua, que llenó de trampas un campo que no había tenido secretos los días anteriores. Pero los dos pares 5 del último tramo, hoyos 15 y 18, especialmente éste al que había sacado un birdie en todas las anteriores vueltas, no los negoció bien. Delante de la casa club falló un putt de metro y medio que, a la postre, esfumó sus ilusiones.

Por detrás, English, que jugaba el último partido, había salido de la atonía inicial. Llegó al par del campo en la última jornada hasta el hoyo 11 y ahí enlazó cuatro birdies en los siguientes cinco hoyos, que le situaron a la altura del sudamericano. Aunque falló en el 16, su único bogey, se sacó esa madera desde la mitad de la calle del 18 para dejarla a dos metros. Se quedó corto y firmó ese birdie que le condujo al exitoso desempate.

Jon Rahm acabó séptimo, con 67 golpes gracias a siete birdies y un fallo en el hoyo 17. Sólo cometió ese bogey, aunque precisamente fue en un golpe defensivo, el putt del hoyo 15, donde arrojó su dosis de maestría mayor. Había perdido la bola en ese par 5 con el segundo golpe y tenía un quinto tiro de más de 15 metros. Al plano le sucedía una vertiginosa caída que supo leer maravillosamente para embocar por todo el centro.

Lo que debería haber sido un impulso no se concretó. Falló una oportunidad por la derecha en el 16, se quedó corto en todos los golpes, excepto en el de salida, en el 17 y arrancó el birdie en el último hoyo, un par 5, que estaba asequible con otro soberbio putt para eagle desde 23 metros que le faltó un palmo.

Sergio García (69) acabó undécimo tras tres birdies, un eagle en el hoyo 18 y un bogey. El 19 bajo par en el total le dejó empatado con Dustin Johnson, el número 1 mundial.