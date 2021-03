Harden victorioso con los Nets en su vuelta a Houston

El regreso de James Harden a Houston defendiendo los colores de los Brooklyn Nets generó mucha expectativa; se esperaba que los aficionados recriminaran a la "Barba", que sus ex compañeros fueran indiferentes, o que él mismo no estuviera al 100 en el juego.

Sin embargo, la recepción, tanto de los 4,500 aficionados que se dieron cita en el Toyota Center, como de los miembros de los Rockets fue muy cálida hacia el dorsal 13.

Y no sólo se llevó los aplausos y reconocimiento, sino la victoria también, pues los Nets vencieron a los de Houston 132-114.

No one puts out a fire like @JHarden13. pic.twitter.com/SESi4Bs2rl