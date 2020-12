Piloto de F1, Nikita Mazepinde, publica video manoseando a una mujer

El joven piloto ruso, Nikita Mazepin causó polémica al transmitir a través de su cuenta de Instagram, el momento en que le agarra el busto a una mujer que viajaba con el en un vehículo.

El nuevo piloto de la escudería Haas de la Fórmula 1, inmediatamente bajó el video, pero algunos usuarios que guardaron el video lo hicieron circular en Internet.

En el video se puede ver que Mazepin viaja como piloto en un vehículo tipo Porsche, mientras graba con su celular, se gira hacia el asiento de atrás en donde se encuentra una mujer a la cual comienza a manosear entre su escote.

Tras darse a conocer el video, la escudería Haas F1 Team, condenó el "aborrecible" video que su nuevo piloto para la próxima temporada en la Fórmula 1 subió a su cuenta de Instagram.

"Haas F1 Team no tolera el comportamiento de Nikita Mazepin en el vídeo publicado recientemente en sus redes sociales. Además, el mismo hecho de que el video se haya publicado en las redes sociales también es aborrecible para Haas F1 Team. El asunto se está tratando internamente y no se harán más comentarios en este momento", se lee en el comunicado.

Apenas la semana pasada, la escudería Haas anunció que el ruso Nikita Mazepin sería piloto del equipo a partir de 2021 con un contrato multianual.

El joven piloto ruso fue probador de Force India en 2016, 2017 y 2018, así como de Mercedes en 2019.

TEAM STATEMENT: Haas F1 Team does not condone the behavior of Nikita Mazepin in the video recently posted on his social media. Additionally, the very fact that the video was posted on social media is also abhorrent to Haas F1 Team. (1/2)