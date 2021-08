Guillermo Franco, técnico de Rayados Sub-20, quiere dejar huella

Soñó con volver y lo hizo. Ahora, espera dejar huella.

El legendario Guillermo Franco está de vuelta en el club que lo encumbró como jugador. Ahora como técnico de la Sub-20.

El pasado sábado, el "Guille" tuvo un estreno soñado.

Si bien no pudo estar en la banca, el legendario jugador, desde las gradas vio cómo sus nuevos pupilos golearon 4-1 a su similar del Puebla en El Barrial.

En charla con CRACK, Franco no ocultó su emoción por volver. Y sí, confía que los muchachos vayan adaptándose no sólo a su idea, sino que, en el futuro, no olviden algunos conceptos suyos.

“Realmente me estoy incorporando y es algo que todos tenemos claro, que hay que llevar un proceso adelante, generar esa conexión y empatía con los chavos para entrar al grupo, y eso obviamente lleva tiempo y se necesita proceso y ya después, de alguna manera, como todo entrenador de diferentes categorías, dejar ahí un poquito el sello particular en el grupo que me toca dirigir.

“Estoy entusiasmado, emocionado y me motiva mucho este proyecto. Me emociona y me genera adrenalina la competencia”, compartió Franco.

¿Sorprendido con la posibilidad de regresar, ‘Guille’?

“Estoy muy contento. Es un club que quiero mucho, está de más decir todo lo que significa para mí y para mi familia Rayados, y que se presente esta oportunidad es algo que nos tiene a todos muy contentos y, de alguna manera, en algún momento he manifestado que me encantaría sumarme al club y ese día llegó”.

A su vez, reveló que tiene aún como asignatura platicar con su antecesor, Hugo Norberto Castillo, pensando en que le ayude a conocer más pronto al plantel que hoy tiene a su cargo.