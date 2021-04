Guardiola critica la Superliga: ´¿Por qué esos 12 equipos y no otros?´

A pesar de dirigir a uno de los equipos llamados "Clubes Fundadores" de la Superliga Europea, Pep Guardiola, al frente del Manchester City, se pronunció respecto al tema y criticó fuertemente a las franquicias involucradas.

??? "It is not sport if the relationship between the effort and reward doesn't exist."



??? "It is not sport if it doesn't matter if you lose"



Pep Guardiola shares his thoughts on the European Super League pic.twitter.com/Qy7gJMYdUW