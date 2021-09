No se va: Guardiola aclara su futuro en Manchester City

Hace unos días, unas declaraciones de Pep Guardiola encendieron las alarmas entre aficionados del Manchester City: en una conferencia, afirmó que tras su salida del conjunto inglés buscaría "darse un respiro".

Esto hizo pensar que el español terminaría su contrato, que expira en 2023, y se marcharía del club.

Sin embargo, en una nueva comparecencia, Guardiola aclaró a qué se refería exactamente.

Pep confirmó que una vez que deje al Manchester City, esperará un tiempo antes de asumir un nuevo reto, pero su intención no es permanecer en el equipo sólo por dos años más.

Aseguró que, de ser posible, se quedaría más tiempo del que marca su contrato, pero también reconoció que hay otras situaciones que no dependen de él y podría ser despedido antes.

Puede que me vaya en dos meses si los resultados no son buenos o la organización se cansa de mí si no puedo gestionar mejor a estos jugadores. Puede que me vaya en tres meses como puede que lo haga en cinco años".