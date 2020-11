¡Aguas, Tigres! Viene el Toluca, 'coco' de los felinos en el Uni

Monterrey.- El reto de Tigres para superar el Repechaje y avanzar a Cuartos de Final en la Liguilla del Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX, es que este domingo a las 19:00 horas en el Estadio Universitario no se aparezca el diablo.

Y es que el Toluca es el club que más veces ha vencido a los de la UANL en El Volcán, en la época de los torneos cortos, en duelos de fase regular y Liguilla. En 28 cotejos, los escarlatas han ganado en 12 ocasiones en el coloso de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Y para exorcizar al chamuco, el técnico del conjunto auriazul, Ricardo Ferretti, ya piensa en algunos movimientos dentro del cuadro titular.

Uno de ellos es Raymundo Fulgencio, de 20 años, quien será el encargado de sustituir al experimentado Javier Aquino, quien por lesión corre el riesgo de perderse el cotejo dominical. Fulgencio llegó a Tigres en el mes de enero del 2020 después de la desaparición del Veracruz. En el Clausura fue titular en cinco partidos para completar 373 minutos de acción y en el Apertura ingresó de cambio en cuatro encuentros para sumar 167 minutos de actividad.

Ante la lesión de Javier Aquino, quien sufrió un desgarro grado uno en el muslo posterior izquierdo frente al Atlas en la jornada 17, Rayful se apunta para ser titular en el repechaje frente a Toluca.

"Si me dan la oportunidad lo voy a hacer de la mejor manera. Me voy a matar dentro de la cancha", soltó en conferencia de prensa después de entrenar con los titulares por segundo día consecutivo.

Fulgencio expresó que en caso de jugar ante los Diablos Rojos deberá cumplir con las expectativas de lo que ha mostrado en los nueve partidos que ha jugado en el 2020 con Tigres.

"Voy a hacer lo que venía haciendo cuando me dan la oportunidad y lo que siempre he hecho cuando me dan esa oportunidad, hacer mis cosas: encarar, centros, apoyar a los defensas, subir y bajar, será un partido complicado pero tenemos un equipo extraordinario y vamos a salir victoriosos", declaró en el Estadio Universitario.

Raymundo ha visto con detenimiento el parado táctico de Toluca y sabe que tendría la tarea de ser desequilibrante por el costado izquierdo.

"Hay que atacarlos por las bandas porque los laterales se van mucho, nosotros tenemos muy buenos volantes como lo es Luis (Quiñones), Javi (Aquino), buenos jugadores en todas las líneas", expresó.