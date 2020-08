'Feroz' granizada sorprende a los ciclistas de la carrera Dauphiné en Francia

Una "feroz" granizada ha sembrado el caos en la cumbre del Col de Porte, donde ha finalizado la segunda etapa de la carrera de ciclismo Dauphiné, minutos después de que entraran los primeros clasificados con el esloveno Primoz Roglic al frente.

El Col de Porte es un puerto de montaña situado en las montañas Chartreuse en el departamento de Isère en Francia.

La tormenta desatada a perjudicado seriamente a gran parte del pelotón que aún no había llegado a la línea de meta, donde hubo de suspenderse la ceremonia del podio.

Not long after today´s stage finish the Col de Porte was hit by a huge hail storm ?



