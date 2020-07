Estadios de Grandes Ligas contarán con imágenes de aficionados como público

ESTADOS UNIDOS.- Gabby Adamo adoraba tanto a los Medias Blancas de Chicago que el equipo influía en la manera en que se vestía y en que tomaba sus bebidas favoritas.

"No despreciaba a los aficionados de los Cachorros, pero sí todo lo que tuviera relación con esos colores rojo y azul", dijo su padre, Vince Adamo, de Frankfort, Illinois. "Ella no vestía nada con rojo y azul para que la gente no creyera que era aficionada de los Cachorros. Desde muy temprana edad, nunca vistió rojo con azul juntos. Nunca tuvo nada rojo y azul. Ni siquiera bebía algo con una pajilla rojo y azul".