¡Comienzan los playoffs de Grandes Ligas!

Cleveland.- En un noche de debate, hubo algo que no estuvo a discusión. Los Yanquis simplemente fueron muy superiores.

Aaron Judge marcó la pauta del encuentro con un jonrón de dos carreras apenas al cuarto lanzamiento de Shane Bieber, y Nueva York abrió su serie de playoffs propinando el martes una tunda de 12-3 a los Indios de Cleveland.

Gerrit Cole recetó 13 ponches durante el encuentro realizado a unos kilómetros del lugar donde debatían simultáneamente el presidente Donald Trump y su rival Joe Biden.

Los Yanquis le cayeron a palos a Bieber, quien había sido el pitcher más destacado de las Grandes Ligas durante la campaña abreviada por la pandemia pero naufragó durante su debut en playoffs.

Judge y el resto de los Yanquis no habían enfrentado a Bieber en 2020, pero parecieron bien preparados, y realizaron estupendos swings ante el as de 25 años, quien registró sus peores cifras de la campaña al permitir siete carreras y nueve imparables en su labor de cuatro entradas y dos tercios.

Fue su actuación más breve desde el 9 de junio de 2019, cuando enfrentó a los propios Yanquis.

"La primera entrada no resultó como yo había previsto", reconoció Bieber. "Desearía haber colocado lanzamientos distintos a la recta dentro de la zona de strike y haber desafiado más a los rivales. Yo solo me metí en algunas situaciones negativas, en cuentas adversas, sin tener mis mejores lanzamientos y cometiendo errores. No hay excusas. No estuve bien".

La serie, a un máximo de tres duelos, continúa este miércoles. El venezolano Carlos Carrasco tratará de evitar la eliminación de Cleveland, enfrentando al japonés Masahiro Tanaka.

En el último lanzamiento de Bieber, el venezolano Gleyber Torres bateó la pelota por todo el jardín izquierdo, hasta propinarle un golpe sonoro a una banca de metal en el graderío. Ese jonrón colocó a los Yanquis arriba por 7-2 y envió un mensaje de advertencia al resto de las Grandes Ligas.

Cuando se trata de playoffs, nadie debe olvidar a Nueva York.

"Hoy anotamos algunas carreras", dijo Brett Gardner, quien sacudió un cuadrangular de dos anotaciones en el séptimo inning y totalizó tres producidas. "No creo que ustedes hubieran esperado eso contra un pitcher del calibre de Shane Bieber. Ojalá que esto sea una señal de que vienen cosas buenas".

Después de permitir el jonrón de Torres, Bieber le entregó la pelota al manager interino Sandy Alomar y se marchó lentamente a la cueva de los Indios. Con él, parecieron marcharse también las esperanzas de la ciudad.

Los Indios han perdido siete juegos de postemporada en forma consecutiva.

Por los Yanquis, el colombiano Gio Urshela de 4-1 con una anotada y una producida. El venezolano Torres de 4-4 con tres anotadas y tres impulsadas.

Por los Indios, los puertorriqueños Francisco Lindor de 4-0, Roberto Pérez de 3-0. Los venezolanos César Hernández de 4-1, Sandy León de 1-0. Los dominicanos José Ramírez de 3-1 con una empujada, Carlos Santana de 4-0, Franmil Reyes de 4-0.

BRILLAN LOS ASTROS

En Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, manchados por el escándalo antes de esta temporada y con un desempeño gris durante la misma, los Astros comenzaron los playoffs con su habitual confianza y actitud triunfadora.

Y en un tris, tienen la ventaja sobre los Mellizos, que disputarán un juego de vida o muerte, con un pésimo antecedente sobre sus espaldas.

José Altuve gestionó un boleto con las bases llenas para que entrara la carrera de la ventaja en la novena entrada, y Houston venció el martes 4-1 a Minnesota, en el comienzo de su serie de playoffs.

La base por bolas que obtuvo el venezolano Altuve llegó después de un error del campocorto dominicano Jorge Polanco, con dos outs.

Así, se estiró la racha sin precedente de los Mellizos, que han perdido 17 juegos consecutivos en la postemporada.

"Mis chicos saben pelear. Saben de qué se trata esto", dijo el manager Dusty Baker, cuyos Astros se convirtieron en el primer equipo en la historia de las Grandes Ligas que ha ganado un duelo de playoffs después de clasificarse con una foja negativa. "Saben cómo ganar y se enorgullecen de lo que hacen".

El segundo juego en la serie a un máximo de tres está programado para este miércoles, también en el Target Field.

Michael Brantley bateó un sencillo de dos carreras en la novena entrada después de que el mexicano Sergio Romo expidió un boleto con la cuenta llena a Altuve, el Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2017, quien ha tenido una temporada discreta con el bate.

"Él decidió no ir por un lanzamiento adentro, que no me resultó", dijo Romo, quien consiguió tres anillos de la Serie Mundial con San Francisco y lanzó en su 30mo juego de postemporada. "Fue duro que me pasara eso".

El dominicano Framber Valdez, quien cumplió 10 aperturas en la campaña regular por los Astros, resolvió cinco innings en blanco, como relevo de Zack Greinke, y se apuntó el triunfo. El bullpen de Houston se mantuvo así fresco para el resto de la serie.

Valdez permitió sólo dos hits en el noveno capítulo, con un out. Sin embargo, el juego terminó con una doble matanza tras una roleta del venezolano Willians Astudillo.

Rocco Baldelli, el manager de los Mellizos, envió a la lomita a Romo, el quinto de seis lanzadores, para comenzar el noveno episodio. Los Astros llenaron las bases con dos sencillos y luego vino el error de Polanco, quien controló un rodado base pero tiró muy abajo a la intermedia, lo que impidió realizar el out forzado.

Por los Astros, el venezolano Altuve de 3-0 con una remolcada. El cubano Yuli Gurriel de 4-1 con una anotada. Los puertorriqueños Carlos Correa de 2-1 con una anotada, Martín Maldondo de 4-1.

Por los Mellizos, los venezolanos Luis Arráez de 3-0, Astudillo de 1-0, Marwin González de 2-0. Los dominicanos Nelson Cruz de 3-1 con una empujada, Miguel Sanó de 4-1, Polanco de 4-1. El puertorriqueño Eddie Rosario de 4-0.

AGUAS CON MANTARRAYAS

En Saint Petersburg, Florida, Estados Unidos, salvo por el as Blake Snell, los Rays carecen de grandes estrellas. Pero el martes, en el escenario de la postemporada, se encargaron de demostrar por qué este plantel austero logró la mejor foja de la Liga Americana durante la campaña regular.

Manuel Margot aportó un cuadrangular, mientras que el también dominicano Willy Adames brilló a la defensiva para apoyar la labor de Snell, quien no aceptó hit sino hasta el sexto episodio. Tampa Bay abrió los playoffs venciendo 3-1 a los Azulejos de Toronto.

"El juego de esta noche representó bastante bien lo que somos los Rays de Tampa Bay, cómo juegan nuestros peloteros, cómo ganamos los duelos", dijo el manager Kevin Cash. "Encontramos el éxito mostrando mucha calidad en los juegos apretados. Las razones principales son nuestro pitcheo, nuestra defensa y los hits oportunos".

El cuadrangular de Margot produjo dos carreras. El cubano Randy Arozarena añadió un triple y anotó en un lanzamiento descontrolado.

Ello representó un apoyo suficiente para Snell y para un dominante bullpen de los Rays, que comenzaron con el pie derecho una serie de comodines a un máximo de tres duelos.

Tampa Bay, monarca de la División Este de la Liga Americana, tratará de sellar su pasaje a la siguiente ronda este miércoles, en el segundo encuentro, que se realizará también en el Tropicana Field, en el que sólo podrán ingresar algunos familiares y amigos de los peloteros de ambos equipos.

"Pienso que lo más importante será no presionarnos, que no cunda el pánico. Eso es probablemente lo peor que podría pasarnos como equipo", dijo el antesalista de los Azulejos, Cavan Biggio.

Snell permitió únicamente que dos rivales se embasaran hasta el comienzo del sexto inning, inaugurado por el mexicano Alejandro Kirk por un sencillo. El pitcher de 27 años, galardonado con el Cy Young de la Liga Americana en 2018, toleró un imparable y recetó nueve ponches —con lo que igualó un récord del club en postemporada— a lo largo de cinco episodios y dos tercios.

El dominicano Diego Castillo, Nick Anderson y Pete Fairbanks ocuparon la lomita a continuación. Limitaron a los Azulejos a dos sencillos, dos dobles y a un elevado de sacrificio de Bo Bichette en la octava entrada.

Fairbanks puso fin al duelo para apuntarse su primer salvamento de la temporada. El manager de Tampa Bay, Kevin Cash, continuó así con su estrategia fresca e innovadora en cuanto al uso de su cuerpo de lanzadores.

El relevista Robbie Ray cargó con la derrota, tras permitir una carrera y un hit en tres innings. Margot desapareció la pelota detrás del muro, entre el jardín izquierdo y el central ante A.J. Cole, para que los Rays tomaran la ventaja por 3-0 en el séptimo capítulo.

Por los Azulejos, los dominicanos Vladimir Guerrero Jr. de 3-0, Teoscar Hernández de 3-0, Jonathan Villar de 2-0. El cubano Lourdes Gurriel Jr. de 4-2.

Por los Rays, el cubano Randy Arozarena de 4-1 con una anotada. Los dominicanos Willy Adames de 2-0, Margot de 3-2 con una anotada y dos impulsadas.

MEDIAS BLANCAS... ¡Y EXPLOSIVAS!

En Oakland, California, Estados Unidos, Lucas Giolito gritó emocionado y se dirigió a la cueva. Estaba disfrutando de verdad su labor brillante con los Medias Blancas.

Giolito asombró durante su debut en postemporada, al lanzar seis innings perfectos, y Chicago venció 4-1 a los Atléticos de Oakland el martes, en el primer juego de su serie de comodines.

"Pareció irreal lo que estábamos viendo. Fue increíble estar detrás de él", relató el campocorto Tim Anderson. "Hizo un gran trabajo. Cuando quieres distinguirte, lograr la misión y ser una superestrella, buscas ser sí de dominante. El trabajo que él hace se está notando. Me alegro por él y espero que pueda seguir así. Que continúe creciendo como jugador y como persona".

Giolito (1-0) ponchó a sus tres rivales en el sexto capítulo. Fue entonces cuando se mostró emocionado y caminó hacia el dugout, con los brazos a los costados.

El derecho, quien lanzó un juego sin hit ante Pittsburgh el 25 de agosto, no permitió que un solo enemigo se embasara sino hasta que Tommy La Stella bateó un sencillo por el centro del diamante para abrir el séptimo episodio.

Ello no impidió que los Medias Blancas se colocaran en ventaja dentro de la serie, a un máximo de tres juegos.

"Lanzar un juego perfecto o un sin hit es un gran logro personal. Pero estamos en los playoffs. La meta aquí es ganar el juego", dijo Giolito. "Yo sólo me concentraba en dar al equipo la mejor oportunidad de quedar arriba después de nueve innings".

Frente a los monarcas de la División Oeste de la Liga Americana, Giolito repartió ocho ponches y entregó un boleto. Cedió el montículo a Evan Marshall, tras una labor brillante de 100 lanzamientos.

Con el madero, los Medias Blancas dieron apoyo de sobra a Giolito. El cubano José Abreu bateó un jonrón de dos carreras, mientras que Adam Engel disparó otro cuadrangular.

En la octava entrada, el cubano Yasmani Grandal conectó un jonrón.

El dominicano Alex Colomé tercer relevista de Chicago, resolvió el noveno inning para apuntarse el salvamento en el duelo de dos horas y 53 minutos.

La derrota fue para el peruano Jesús Luzardo (0-1).

Los Atléticos están en la postemporada por tercer año consecutivo. Sin embargo, cayeron en el juego de comodines de la Liga Americana en las dos campañas anteriores, luego de cosechar 97 victorias en cada una de esas temporadas regulares.

Este miércoles, están obligados a ganar para evitar otra eliminación temprana.

Por los Medias Blancas, los cubanos Yoán Moncada de 4-0, Grandal de 4-1 con una anotada y una producida, Abreu de 4-2 con una anotada y dos impulsadas, Luis Robert de 4-1. El dominicano Leury García de 4-0.

Por los Atléticos, el dominicano Ramón Laureano de 3-0 con una empujada.

(Con información de AP)