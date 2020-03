Gran Fondo Nueva York-Monterrey 2020 #ConDedicatoria

De cara al movimiento ´#UnDíaSinNosotras´, la ciclista regia Ana de León buscará refrendar el triunfo que tuvo en el Gran Fondo Nueva York-Monterrey 2019, pero esta vez lo hará con un toque especial, al dedicárselo a su amiga y comadre, Abril Pérez, quien fuera asesinada el año pasado.



A Ana le brotó el sentimiento al recordar el nombre de Abril y lo sucedido con ella, ya que su comadre buscó ayuda y justicia, luego de que denunció violencia familiar por quien era su pareja, pero no logró nada: el responsable quedó inmune y ella perdió la vida.



"Ella sufrió violencia, denunció que su expareja la golpeó con un bate en la cabeza, luego hace poco (noviembre 2019) la asesinaron cuando la citaron para un estudio psicológico de sus hijos en el DF (sic), y camino al aeropuerto, creemos que alguien la mandó matar, no sabemos quién, pero

creemos que fue su exesposo", rememoró Ana.



"Pero con moches y dinero salió libre, eso no es justo; no es justo para sus hijos, para su familia, sus padres, sus amigas, ella por más que trataba de buscar la justicia no sintió el apoyo", añadió.



Es por eso que para la ciclista regiomontana, el correr este domingo será especial, ya que no solamente busca el triunfo como un aliciente personal, sino que además, dedicará su participación en el GFNY Monterrey 2020 a todas las mujeres que lanzaron el paro nacional ´El nueve ninguna se

nueve´, que será este lunes, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer.



"Mira, Abril Pérez que fue una de las afectadas, fue asesinada, era comadre mía, yo la tengo muy presente, la carrera se la voy a ofrecer a ella, y el lunes es un día importante para todas las mujeres, ojalá y el respeto y el trato, la justicia mejoren en cuanto a todo lo que afecta a la mujer,

cuando la lastiman y no se hace justicia.



"Sin duda este lunes será un día especial, porque ahí te sientes inferior, no es justo que estemos pagando su ausencia por no haberla ayudado. Y por todas las mujeres en nuestras vidas, por mi hija, por mis amigas, para que no vuelva a haber otra ´Abril´ en ninguna parte", reconoció.



Ana de León viene de superar una de las más duras pruebas para un deportista, ya que sufrió una lesión en la clavícula y un esguince en el tobillo izquierdo, que la ´bajaron´ de la bicicleta durante tres meses, y apenas en enero pasado comenzó a entrenar, de cara al GFNY Monterrey, en el

cual pondrá alma y corazón hoy, a partir de las 07:00 horas, en el Parque Fundidora.