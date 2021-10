Aficionados de Tigres golpean al comentarista Alejandro Aguirre 'El Regio'

Afuera del estadio de los albiazules, un grupo de aficionados de Libres y Locos golpearon a Alejandro Aguirre "El Regio", del equipo de deportes de Azteca Noreste y lo despojaron del teléfono celular de un camarógrafo.

Por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, estaba a cargo de la porra de Tigres.

"Lamentablemente se dieron algunas cuestiones que no queríamos ver afuera del estadio de acero. Como se pueden dar cuenta uno o algunos cobardes de los aficionados de Tigres me agredieron de esta manera. Me arrebataron un celular que era de mi compañero camarógrafo Ernesto Miranda y pues ya no lo vi. Lamentablemente ninguna de nuestras autoridades pudieron hacer nada"