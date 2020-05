Gobernador de Arizona abre la puerta a reanudar deporte

Ducey dijo el martes que los deportes profesionales, incluyendo el béisbol de las Grandes Ligas, el basquetbol de la NBA, el fútbol americano de la NFL y el hockey sobre hielo de la NHL pueden reanudarse sin público en el graderío a partir del sábado.

El estado comienza a retomar lentamente las actividades paralizadas durante la pandemia de coronavirus. Ducey afirmó en las redes sociales que Arizona "muestra una tendencia correcta".

Ducey explicó que ha sostenido conversaciones con los "líderes de algunas de estas ligas" deportivas, sin precisar con quiénes ni dar detalles sobre qué actividades podrían realizarse en Arizona. El mes pasado, aseveró que había hablado con el comisionado de las Grandes Lias, Rob Manfred, y que estaba abierto a albergar juegos de béisbol en el estado.

Today, I´m announcing that pools, gyms and spas can reopen this Wednesday, May 13. Major league sports can resume limited reopening, without fans, this Saturday, May 16. 7/ pic.twitter.com/ltjzlVrTyN